Серена Уильямс: Ястремская - очень талантливая, ее слезы разбили мне сердце

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что ей было тяжело наблюдать за слезами поверженной 18-летней Даяны Ястремской после матча третьего круга на Australian Open.

Слова 23-кратной победительницы турниров Большого Шлема приводит официальный сайт турнира.

“Я подошла к сетке и увидела, что Даяна плачет. Это - доказательство того, что она вышла на матч не чтобы просто показать хороший теннис, а чтобы победить меня. Ее слезы разбили мне сердце. Я думаю, что Ястремская - очень талантливая, и у нее большое будущее в теннисе. Мне приятно видеть такое отношение к делу, это вдохновляет“.

Также Серена призналась, что сама часто плакала после матчей, а ее сестра Винус до сих пор пугает своими выступлениями.

“Я часто плакала после матче. Однажды проиграла Винус на Уимблдоне и ревела у сетки, не могла прекратить. Я сталкивалась с теми, кто был в “Зале славы“ - Дэвенпорт, Хингис, Селеш, и эти матчи меня пугали. А Винус пугает меня до сих пор!“, - сказала Серена.

.@serenawilliams: “She [@Venuseswilliams] still intimidates me.“



You heard it here first 😂#AusOpen pic.twitter.com/7AXE6GPJTS