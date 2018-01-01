Переключиться на мобильную версию

Серена Уильямс: Ястремская - очень талантливая, ее слезы разбили мне сердце

Комментариев: 0
Именитая американская теннисистка считает, что у 18-летней украинки большое будущее.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что ей было тяжело наблюдать за слезами поверженной 18-летней Даяны Ястремской после матча третьего круга на Australian Open.

Слова 23-кратной победительницы турниров Большого Шлема приводит официальный сайт турнира.

Читай также: Ястремская: В детстве мне казалось, что я помогла Серене выиграть матч

“Я подошла к сетке и увидела, что Даяна плачет. Это - доказательство того, что она вышла на матч не чтобы просто показать хороший теннис, а чтобы победить меня. Ее слезы разбили мне сердце. Я думаю, что Ястремская - очень талантливая, и у нее большое будущее в теннисе. Мне приятно видеть такое отношение к делу, это вдохновляет“.

Также Серена призналась, что сама часто плакала после матчей, а ее сестра Винус до сих пор пугает своими выступлениями.

“Я часто плакала после матче. Однажды проиграла Винус на Уимблдоне и ревела у сетки, не могла прекратить. Я сталкивалась с теми, кто был в “Зале славы“ - Дэвенпорт, Хингис, Селеш, и эти матчи меня пугали. А Винус пугает меня до сих пор!“, - сказала Серена.

Напомним, Серена Уильямс с легкостью обыграла Даяну Ястремскую, а после победы подбодрила плачущую соперницу.

Смотрите также видео обзор встречи Ястремская - Уильямс.

Поделись:
Теги: теннис, Серена Уильямс, Даяна Ястремская, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь