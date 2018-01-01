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Ястремская - Уильямс: видео обзор матча третьего круга Australian Open

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Юная украинка не сумела ничего противопоставить экс-первой ракетке мира.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла титулованной Серене Уильямс в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

37-летняя американка за 67 минут расправилась с 18-летней украинкой, а после победы утешила плачущую соперницу.

Вашему вниманию обзор матча Ястремская - Уильямс:

Напомним, другая украинка Элина Свитолина выиграла матч третьего круга против китаянки Чжан Шуай. Вашему вниманию обзор матча Свитолина - Шуай.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Серена Уильямс, видео обзор, Открытый чемпионат Австралии по теннису, видео, WTA, Australian Open
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