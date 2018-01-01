Ястремская - Уильямс: видео обзор матча третьего круга Australian Open

Юная украинка не сумела ничего противопоставить экс-первой ракетке мира.

Даяна Ястремская Getty Images Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла титулованной Серене Уильямс в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. 37-летняя американка за 67 минут расправилась с 18-летней украинкой, а после победы утешила плачущую соперницу. Вашему вниманию обзор матча Ястремская - Уильямс: Напомним, другая украинка Элина Свитолина выиграла матч третьего круга против китаянки Чжан Шуай. Вашему вниманию обзор матча Свитолина - Шуай.

Горемыкина Екатерина