Серена Уильямс после победы над Ястремской утешила плачущую соперницу
Именитая американская теннисистка Серена Уильямс без проблем обыграла свою 18-летнюю соперницу из Украины Даяну Ястремскую в матче третьего круга Australian Open.
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После своей легкой победы 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема утешила проигравшую украинку, похвалил ее за игру:
“Ты играла потрясающе. Ты была очень хороша. Ты еще так молода. Не плачь. Ты действительно большая молодец“, - сказала Серена Даяне.
“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
❤️ @serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/kbRHcob5Tz
Камера с другого ракурса зафиксировала эмоции Ястремской во время разговора с Сереной:
All the feels 🤗— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
👏 @serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/uNGs5rdIub
Напомним, в текущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии осталась лишь одна представительница Украины - Элина Свитолина, которая в третьем круге разобралась с китаянкой Чжан Шуай. Смотрите также видео обзор этого поединка.
Полная версия правил