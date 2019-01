Серена Уильямс после победы над Ястремской утешила плачущую соперницу

Именитая американская теннисистка Серена Уильямс без проблем обыграла свою 18-летнюю соперницу из Украины Даяну Ястремскую в матче третьего круга Australian Open.

Читай также: Ястремская: В детстве мне казалось, что я помогла Серене выиграть матч

После своей легкой победы 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема утешила проигравшую украинку, похвалил ее за игру:

“Ты играла потрясающе. Ты была очень хороша. Ты еще так молода. Не плачь. Ты действительно большая молодец“, - сказала Серена Даяне.

“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”



❤️ @serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/kbRHcob5Tz