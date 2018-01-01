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Серена Уильямс после победы над Ястремской утешила плачущую соперницу

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23-кратная победительница турниров Большого Шлема утешила поверженную Даяну Ястремскую.
Серена Уильямс успокаивает Даяну Ястремскую
Серена Уильямс успокаивает Даяну Ястремскую
Getty Images

Именитая американская теннисистка Серена Уильямс без проблем обыграла свою 18-летнюю соперницу из Украины Даяну Ястремскую в матче третьего круга Australian Open.

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После своей легкой победы 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема утешила проигравшую украинку, похвалил ее за игру:

“Ты играла потрясающе. Ты была очень хороша. Ты еще так молода. Не плачь. Ты действительно большая молодец“, - сказала Серена Даяне.

Камера с другого ракурса зафиксировала эмоции Ястремской во время разговора с Сереной:

Напомним, в текущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии осталась лишь одна представительница Украины - Элина Свитолина, которая в третьем круге разобралась с китаянкой Чжан Шуай. Смотрите также видео обзор этого поединка.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Серена Уильямс, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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