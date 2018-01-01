Серена Уильямс после победы над Ястремской утешила плачущую соперницу

23-кратная победительница турниров Большого Шлема утешила поверженную Даяну Ястремскую.

Именитая американская теннисистка Серена Уильямс без проблем обыграла свою 18-летнюю соперницу из Украины Даяну Ястремскую в матче третьего круга Australian Open.

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После своей легкой победы 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема утешила проигравшую украинку, похвалил ее за игру:

“Ты играла потрясающе. Ты была очень хороша. Ты еще так молода. Не плачь. Ты действительно большая молодец“, - сказала Серена Даяне.

Камера с другого ракурса зафиксировала эмоции Ястремской во время разговора с Сереной:

Напомним, в текущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии осталась лишь одна представительница Украины - Элина Свитолина, которая в третьем круге разобралась с китаянкой Чжан Шуай. Смотрите также видео обзор этого поединка.