Свитолина – Шуай: видео обзор тяжелейшего матча украинки на Australian Open
Первая ракетка Украины в упорной борьбе завоевала путевку в четвертый круг турнира.
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в трех сетах сумела выиграть у китаянки Чжан Шуай в матче третьего круга первого турнира Большого Шлема нынешнего сезона - Australian Open.
Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Шуай:
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