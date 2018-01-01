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Свитолина – Шуай: видео обзор тяжелейшего матча украинки на Australian Open

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Первая ракетка Украины в упорной борьбе завоевала путевку в четвертый круг турнира.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в трех сетах сумела выиграть у китаянки Чжан Шуай в матче третьего круга первого турнира Большого Шлема нынешнего сезона - Australian Open.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Шуай:

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Открытый чемпионат Австралии по теннису, видео, видео обзор, WTA, Australian Open
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