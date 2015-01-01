Определилась соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open

Американка Киз сыграет с Элиной Свитолиной в четвертом раунде турнира.

Американская теннисистка Мэдисон Киз стала соперницей украинки Элина Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге Кис в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 обыграла бельгийку Элизе Мертенс.

Ранее Свитолина Кис встречались дважды в WTA-туре, и оба раза победа оставалась за Киз. В 2015 году Свитолина не смогла доиграть стартовый матч на "Премьере" в Нью-Хэйвене, а в 2017 году потерпела поражение в четвертом круге US Open