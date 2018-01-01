Ястремская проиграла Серене Уильямс на Australian Open

Украинка ожидаемо уступила более титулованной сопернице в Мельбурне.

Украинка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертый круг Australian Open, уступив со счетом 2:6, 1:6 экс-первой ракетке мира 37-летней американке Серене Уильямс, посеянной под 16-м номером.

Разница в классе чувствовалась существенно - Даяна вышла на корт немного скованной и так и не смогла абстрагироваться. За одним каким-то успешным розыгрышем следовал провал и куча ошибок. В итоге Серена легко брала свои подачи и не сильно включаясь, забирала подачи соперницы.

Матч закончился логичной победой Уильямс, которая шагает дальше, где встретится либо со старшей сестрой Винус, либо с Симоной Халеп.

Даяну Ястремскую хочется похвалить за выступление в Мельбурне, после которого она войдет в топ-50 мирового рейтинга.