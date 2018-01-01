Маррей не выступит на турнире в Марселе

Британский теннисист снялся с турнира во Франции.

Британец Энди Маррей снялся с турнира в Марселе. Теннисист в ближайшее время может перенести еще одну операцию на бедре, которое беспокоит его последний год.

“Это сложное решение, но у меня нет выбора. Я очень хотел выступить в Марселе, где выиграл турнир в 2008 году. Этот титул стал одним из первых в моей карьере, поэтому это прекрасное воспоминание“, - цитирует Маррея сайт турнира.

Ранее сообщалось, что Маррей эмоциально объявил о завершении карьеры, но позже признался, что сделает все для возвращения на корт.