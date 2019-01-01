Ястремская: В детстве мне казалось, что я помогла Серене выиграть матч

Третья ракетка Украины поделилась воспоминаниями о том, как в детстве болела за Серену Уильямс.

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась воспоминаниями из детства о том, как она болела за Серену Уильямс.

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"В 8 лет я смотрела матч Серены на одном из турниров Большого Шлема, вроде это был как раз Australian Open. Она проигрывала, и я принесла из комнаты свою ракетку, чтобы повторять все удары Серены. Я чувствовала, что помогаю ей выигрывать розыгрыши.

Серена выиграла очко, затем гейм, а потом сет и матч. Я кричала вместе с ней. Мне казалось, что мы выиграли вместе, что это наша совместная победа.

Это воспоминания из детства, и моя мечта сбылась. А теперь я попытаюсь обыграть ее, показать свой лучший теннис, и, может быть, потом я расскажу ей эту историю", - приводит слова Ястремской сайт WTA.

Напомним, в матче третьего круга Australian Open Даяна Ястремская сразится с Сереной Уильямс. Встреча состоится в субботу, 19-го января.

Ранее американская теннисистка высказалась по поводу предстоящего поединка с 18-летней украинкой.