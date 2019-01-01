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Украинец Молчанов покинул парный турнир Открытого чемпионата Австралии

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Денис Молчанов выступал в паре со словаком Игорем Зеленаем.
Денис Молчанов
Денис Молчанов
Getty Images

В матче второго круга парного разряда Australian Open украинец Денис Молчанов и словак Игор Зеленай проиграли французскому дуэту Николя Маю и Пьер-Угу Эрберу.

Денис Молчанов / Игор Зеленай – Николя Маю / Пьер-Уг Эрбер – 5:7, 7:6(5), 4:6

Встреча продолжалась 2,5 часа и по итогам трех сетов завершилась победой французов. За выход во второй круг турнира Молчанов и Зеленай получили 32,5 тысячи долларов на двоих.

Отметим, что Молчанов во второй раз в карьере принимал участие в основной сетке парного разряда Australian Open.

Таким образом, все представители Украины в парном разряде австралийского мэйджора покинули турнир. Вначале ракетку зачехлила 18-летняя Даяна Ястремская в первом круге, а ее обидчица - украинка Надежда Киченок проиграла во втором круге.

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Теги: теннис, Денис Молчанов, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Australian Open
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