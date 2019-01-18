Свитолина создала совместный аккаунт в Instagram со своим новым бойфрендом

Теперь украинка будет рассказывать об отношениях с Гаэлем Монфисом в их общей страничке в соцсетях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина создала совместный аккаунт в Instagram со своим парнем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Смотри также: Украинские знаменитости поддержали Свитолину

Профиль называется g.e.m.s.life, и на него уже подписалось свыше 1000 человек. В аккаунте влюбленных уже появилось первое видео, состоящее из разных роликов, где Элина и Гаэль вместе проводят время: на тренировке, дома, на корте.

“Нет ничего плохого в том, чтобы быть разными“, - гласит надпись под публикацией.

Напомним, о своих отношения с французским теннисистом Элина Свитолина официально объявила на пресс-конференции после победного матча второго тура Открытого чемпионата Австралии с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой.