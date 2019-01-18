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Свитолина создала совместный аккаунт в Instagram со своим новым бойфрендом

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Теперь украинка будет рассказывать об отношениях с Гаэлем Монфисом в их общей страничке в соцсетях.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина создала совместный аккаунт в Instagram со своим парнем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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Профиль называется g.e.m.s.life, и на него уже подписалось свыше 1000 человек. В аккаунте влюбленных уже появилось первое видео, состоящее из разных роликов, где Элина и Гаэль вместе проводят время: на тренировке, дома, на корте.

“Нет ничего плохого в том, чтобы быть разными“, - гласит надпись под публикацией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ There is nothing wrong with being different. “ 🧩🧩

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Напомним, о своих отношения с французским теннисистом Элина Свитолина официально объявила на пресс-конференции после победного матча второго тура Открытого чемпионата Австралии с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Instagram
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