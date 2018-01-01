Уильямс поделилась мнением о предстоящем матче с украинкой Ястремской

В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии встретится именитая американка и юная украинка.

В третьем круге Australian Open 18-летняя украинка Даяна Ястремская сыграет против 23-кратной победительницы турниров Большого Шлема Серены Уильямс.

Американка поделилась мнением по поводу своей юной соперницы, которая родилась после того, как Серена выиграла свой первый титул на мэйджоре.

"Когда я понимаю, насколько меня моложе соперница, я думаю: "Боже, Серена, ты все еще здесь в туре, серьезно?“. А вообще, говорить о Даяне - это работа моего тренера Патрика.

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Все, что я могу пообещать, так это выйти на корт и отнестись к своей сопернице серьезно. Она уже дошла до третьего круга и, очевидно, что она выступает здесь, чтобы побеждать", - приводит слова Уильямс официальный сайт Australian Open.

Напомним, на пути к третьему кругу Даяна Ястремская расправилась с Самантой Стосур и Карлой Суарес-Наварро.

Отметим, что благодаря успехам на первом мэйджоре этого сезона 18-летняя украинка впервые в карьере попадет в топ-50 мирового рейтинга.