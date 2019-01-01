Australian Open: Киченок завершила выступление в парном разряде

Украинская теннисистка в паре с китаянкой Ван Яфань проиграли во втором круге.

Украинка Надежда Киченок выступала вместе с китаянкой Ван Яфань в парном разряде Australian Open в Мельбурне.

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Киченок и Ван Яфань во втором круге проиграли чешке Квете Пешке и американке Николь Меликар со счетом 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

В первом сете чешко-американский дуэт сделал один решающий брейк, а во второй партии они сделали четыре брейка, на которые украино-китайская пара ответила лишь двумя.

Отметим, что в прошлом году Киченок установила личный рекорд на австралийском турнире, дойдя до 1/8 финала в парном разряде. Всего за карьеру Надежда сыграла в парной сетке Australian Open четыре раза.

Напомним, в стартовом раунде парного разряда Открытого чемпионата Австралии Надежда Киченок обыграла соотечественницу Даяну Ястремскую.