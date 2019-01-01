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Красотка пятницы: шикарная спортсменка, которая заставит тебя полюбить теннис

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию эффектную Кэти Бултер.

Кэти Бултер
Кэти Бултер
instagram.com/katiecboulter/

Кэти Бултер – юная британская теннисистка, которая является 97-й ракеткой мира.

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Красотка начала заниматься теннисом в 5 лет, пойдя по стопам матери, которая тоже в молодости увлекалась этим видом спорта. Ради спортивной карьеры девушка забросила игру на пианино, и уже в 11 лет выиграла свой первый титул – Лимонную чашу в Риме.

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Самым успешным в карьере 22-летней Кэти был 2018 год – она выиграла два титула и вошла в топ-100 лучших теннисисток планеты. Бултер также попала на первый турнир Большого шлема сезона-2019 – Australian Open, однако уступила во втором круге представительнице Беларуси Арине Соболенко.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была эффектная модель, которая променяла Роналду на звезду Лацио.

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Теги: теннис, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Красотка пятницы, девушка, фото
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