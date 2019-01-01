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Ястремская - Суарес-Наварро: видео обзор победного матча украинки на Australian Open

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Даяна Ястремская вырвала победу у представительницы Испании Карлы Суарес-Наварро.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сумела обыграть 23-ю ракетку мира испанку Карлу Суарес-Наварро во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем туре 18-летней украинке предстоит еще одна тяжелейшая борьба - ее соперницей стала именитая Серена Уильямс.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Суарес-Наварро:

Напомним, благодаря этой победе украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере войдет в топ-50 лучших теннисисток планеты.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Карла Суарес-Наварро, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Australian Open, WTA
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