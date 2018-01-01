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Украинские знаменитости поддержали Свитолину

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Спортсмены, блогеры и телеведущие записали мотивирующее видеообращение для теннисистки.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Известные украинские деятели спорта и культуры записали видео в поддержку Элины Свитолиной.

Среди тех, кто адресовал украинке теплые слова и пожелал победы, были заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, телевидущие Богдан Юсипчук и Александр Скичко, блогер Алексей Дурнев и другие знаменитости.

Напомним, что накануне Элина Свитолина вышла в третий круг турнира Australian Open.

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Теги: Элина Свитолина, Australian Open, Украина, теннис
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