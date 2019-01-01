Ястремская впервые в карьере попадет в топ-50 лучших теннисисток мира

Украинская спортсменка установит личный рекорд в мировом рейтинге.

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере попадет в топ-50 рейтинга WTA.

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Ястремская во втором раунде Открытого чемпионата Австралии в упорной борьбе одержала победу над испанкой Карлой Суарес Наварро, что принесло украинке 130 очков за выход в третий круг. Таким образом, Даяна поднялась в онлайн рейтинге на 48-ю строчку, имея в активе 1139 пунктов.

Отметим, что перед стартом первого мэйджора этого сезона Ястремская занимала 57-е место в мировом рейтинге.

Стоит сказать, что на Australian Open остались лишь две теннисистки, которые продолжают свой путь по турнирной сетке, и которые ниже Ястремской в рейтинге - Тимеа Бачински и Аманда Анисимова, а значит Даяна точно останется в топ-50.

Напомним, в третьем раунде Даяну Ястремскую ожидает серьезное испытание - соперницей украинки стала 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема Серена Уильямс.