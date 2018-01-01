Australian Open: В третьем раунде Ястремская сыграет с Сереной Уильямс

Украинскую теннисистку ждет очень серьезная соперница.

Американка Серена Уильямс победила канадку Эжени Бушар во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису со счетом 6:2, 6:2.

Таким образом, Уильямс-младшая в следующем круге встретится с нашей Даяной Ястремской.

18-летняя украинка, в свою очередь, выиграла у опытной Карле Суарес-Наварро и впервые в карьере выступит на третьем этапе турниров Большого шлема.

Отметим, что Серена является 23-кратной победительницей турниров ТБШ, из которых 7 раз выигрывала Australian Open.

С полным расписанием игр женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии вы можете ознакомиться здесь.