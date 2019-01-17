Australian Open: Ястремская выиграла у Суарес-Наварро и вышла в третий круг

Украинка в трех сетах обыграла представительницу Испании.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская следом за Элиной Свитолиной пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

В матче второго раунда 18-летняя украинка победила 23-ю ракетку мира, испанку Карлу Суарес-Наварро.

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Даяна 4 раза подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 3 эйса, 12 виннеров и 26 неточностей.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) – Даяна Ястремская Д. (Украина) – 3:6, 6:3, 1:6

В следующем круге Ястремская встретится с победительницей поединка Серена Уильямс - Эжени Бушар.

Отметим, что Даяна впервые в своей карьере пробилась в 1/16 финала турнира Большого шлема.