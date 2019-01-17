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Australian Open: Ястремская выиграла у Суарес-Наварро и вышла в третий круг

Комментариев: 2
Украинка в трех сетах обыграла представительницу Испании.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская следом за Элиной Свитолиной пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

В матче второго раунда 18-летняя украинка победила 23-ю ракетку мира, испанку Карлу Суарес-Наварро.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. 

Даяна 4 раза подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 3 эйса, 12 виннеров и 26 неточностей.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) – Даяна Ястремская Д. (Украина) – 3:6, 6:3, 1:6

В следующем круге Ястремская встретится с победительницей поединка Серена Уильямс - Эжени Бушар.

Отметим, что Даяна впервые в своей карьере пробилась в 1/16 финала турнира Большого шлема.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Australian Open
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Комментариев (2)
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    17.01.2019, 14:05
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