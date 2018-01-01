Свитолина: Я довольна сегодняшней игрой

Украинская теннисистка призналась, что отыграла уверенно.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала свою победу над представительницей Словакии Викторией Кузьмовой в рамках второго круга Australian Open.

“Я старалась перебить еще один мяч через сетку, быстро передвигаться по корту. Думаю, это стало ключевым фактором для победы сегодня. Весь матч я отыграла действительно уверенно. Так что, я довольна сегодняшней игрой.

Мое выступление в Сингапуре, где я не проиграла ни одного матча, точно принесло мне уверенность в себе и показало, что я могу всю неделю играть на высоком уровне. Теперь стараюсь перенести это на корты Больших шлемов“, – сказала украинка после матча.

В третьем круге Свитолина сыграет с китаянкой Шуай Чжан.