Свитолина подтвердила свои романтические отношения с известным теннисистом

Украинка встречается с французом Гаэлем Монфисом.

Французский теннисист Гаэль Монфис поддерживал Элину Свитолину во время матча против представительницы Словакии Виктории Кузьмовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, что подогрело слухи о их романе.

На послематчевой пресс-конференции украинская теннисистка призналась, что ее и Монфиса связывает не только дружба:

“Поддержка Гаэля Монфиса? Я не ожидала, что меня спросят об этом прямо на корте, потому что я только закончила свой матч. Мы же здесь собрались ради тенниса, поэтому это было немного странно. Безусловно, что он поддерживает меня, а я поддерживаю его. И я, и он, каждый из нас понимает, через что проходит другой. Да, это здорово. Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся“, - ответила Свитолина.

В третьем круге Australin Open соперницей украинки будет представительница Китая Шуай Чжан.