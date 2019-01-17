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Свитолина подтвердила свои романтические отношения с известным теннисистом

Комментариев: 2
Украинка встречается с французом Гаэлем Монфисом.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
btu.org.ua

Французский теннисист Гаэль Монфис поддерживал Элину Свитолину во время матча против представительницы Словакии Виктории Кузьмовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, что подогрело слухи о их романе.

На послематчевой пресс-конференции украинская теннисистка призналась, что ее и Монфиса связывает не только дружба:

“Поддержка Гаэля Монфиса? Я не ожидала, что меня спросят об этом прямо на корте, потому что я только закончила свой матч. Мы же здесь собрались ради тенниса, поэтому это было немного странно. Безусловно, что он поддерживает меня, а я поддерживаю его. И я, и он, каждый из нас понимает, через что проходит другой. Да, это здорово. Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся“, - ответила Свитолина.

В третьем круге Australin Open соперницей украинки будет представительница Китая Шуай Чжан.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
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Комментариев (2)
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Lyosha    17.01.2019, 12:24
Оценка:  0
Lyosha
Какой ужас,фу,разочарован.
wnt    17.01.2019, 11:48
Оценка:  0
wnt
какая прЭлесть..
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