Стало известно, с кем сыграет Свитолина в третьем круге Australian Open

Следующей соперницей украинки будет представительница Китая.

Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису китаянка Шуай Чжан (WTA 42) в двух сетах одолела чешку Кристину Плишкову (6:3, 7:5).

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Таким образом, китаянка пробилась в третий круг австралийского мэйджора, где ее уже ожидала Элина Свитолина.

Теннисистки встречались между собой дважды - один раз они сыграли в Майами (24.03.2016), а второй – на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке (06.03.2018). Обе встречи занесла себе в актив наша теннисистка.

Напомним, во втором круге Australian Open Элина Свитолина выиграла у представительницы Словакии Виктории Кузьмовой.