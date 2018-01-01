Свитолина вышла в третий раунд Australian Open
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла у представительницы Словакии Виктории Кузьмовой в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Матч продолжался 1 час 7 минут.
В двух сетах украинке удалось сделать 8 подач навылет, 3 брейк-пойнта из 6 и допустить 1 двойную ошибку. У ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.
Виктория Кузьмова (Словакия) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 4:6, 1:6
На следующем этапе первая ракетка Украины встретится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) - Кристина Плишкова (Чехия).
Напомним, на старте турнира лидер отечественного тенниса не испытала проблем в матче с Викторией Голубич.
С полным расписанием игр женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии вы можете ознакомиться здесь.
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