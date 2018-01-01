Свитолина вышла в третий раунд Australian Open

Украинка без проблем переиграла представительницу Словакии.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла у представительницы Словакии Виктории Кузьмовой в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Матч продолжался 1 час 7 минут.

В двух сетах украинке удалось сделать 8 подач навылет, 3 брейк-пойнта из 6 и допустить 1 двойную ошибку. У ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Виктория Кузьмова (Словакия) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 4:6, 1:6

На следующем этапе первая ракетка Украины встретится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) - Кристина Плишкова (Чехия).

Напомним, на старте турнира лидер отечественного тенниса не испытала проблем в матче с Викторией Голубич.

С полным расписанием игр женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии вы можете ознакомиться здесь.