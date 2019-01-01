Свитолина – Кузьмова: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

Букмекеры определили фаворита поединка Элина Свитолина – Виктория Кузьмова на Australian Open.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является украинская теннисистка. Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,17. Успех ее соперницы оценивается в 5,15.

Отметим, что теннисистки ранее встречались лишь раз - в прошлом году в рамках второго раунда Ролан Гаррос. Свитолина одержала победу в двух сетах - 6:3, 6:4.

Напомним, матч Свитолина – Кузьмова запланирован на четверг, 17 января. Ориентировочное начало встречи – в 2:00 по киевскому времени.

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