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Свитолина – Кузьмова: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

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Букмекеры определили фаворита поединка Элина Свитолина – Виктория Кузьмова на Australian Open.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является украинская теннисистка. Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,17. Успех ее соперницы оценивается в 5,15.

Отметим, что теннисистки ранее встречались лишь раз - в прошлом году в рамках второго раунда Ролан Гаррос. Свитолина одержала победу в двух сетах - 6:3, 6:4.

Напомним, матч Свитолина – Кузьмова запланирован на четверг, 17 января. Ориентировочное начало встречи – в 2:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского одиночного разряда на Australian Open-2019. 

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Виктория Кузьмова, Открытый чемпионат Австралии по теннису, прогноз, ставки букмекеров, WTA, Australian Open
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