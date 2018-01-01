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Australian Open: Киченок обыграла Ястремскую в парном разряде

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Надежда Киченок победила в паре с Ван Яфань из Китая.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
Getty Images

В рамках первого раунда парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису украинка Надежда Кичинок и китаянка Ван Яфань вышли во второй круг турнира, переиграв другую представительницу Украины Даяну Ястремскую и грузинку Оксану Калашникову со счетом 6:4, 6:2.

Поединок длился 1 час 4 минуты.

По ходу матча Киченок / Яфань совершили 2 эйса, сделали 1 двойную ошибку и выиграли 4 гейма на приеме. Их противницы исполнили 1 подачу навылет, не допустили ни единой ошибки при вводе мяча в игру, а также реализовали 1 брейк-поинт.

Во втором круге украинка и китаянка встретятся с американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке.

Смотрите расписание и результаты матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии на нашем сайте.

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Теги: теннис, Надежда Киченок, Даяна Ястремская
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