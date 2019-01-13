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Серена Уильямс: Я хотела, чтобы первая кукла дочери была именно черной

Комментариев: 1
У куклы Куай-Куай есть собственный аккаунт в Instagram.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, обыгравшая в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису немку Татьяну Марию, рассказала о кукле, которую купила своей дочке Олимпии.

"Это я подарила дочери эту куклу. Мне хотелось, чтобы у нее была черная кукла. Когда я была ребенком, у меня не было черных кукол, и я хотела, чтобы у Олимпии первая кукла была именно черной. Вторая пусть будет белой. И естественно, я объясню, что все люди в равной степени достойны любви, независимо от цвета кожи.

Назвать куклу Куай-Куай - это идея племянника. Он предложил его, когда мы все сидели в гостиной и думали над вариантами. Так что это все он", - приводит слова теннисистки официальный сайт Australian Open.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

we ready

Допис, поширений Qai Qai (@realqaiqai)

 

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Теги: теннис, Серена Уильямc
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Источник: ausopen.com

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Комментариев (1)
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Pasha999    16.01.2019, 09:59
Оценка:  +1
Pasha999
Если бы, например Халеп, сказала бы, что хотела бы, что первая кукла ее дочери была белой, то ее объявили бы расисткой, начали травлю, лишили бы титулов, а здесь все так мило...
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