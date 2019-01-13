Серена Уильямс: Я хотела, чтобы первая кукла дочери была именно черной

У куклы Куай-Куай есть собственный аккаунт в Instagram.

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, обыгравшая в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису немку Татьяну Марию, рассказала о кукле, которую купила своей дочке Олимпии.

"Это я подарила дочери эту куклу. Мне хотелось, чтобы у нее была черная кукла. Когда я была ребенком, у меня не было черных кукол, и я хотела, чтобы у Олимпии первая кукла была именно черной. Вторая пусть будет белой. И естественно, я объясню, что все люди в равной степени достойны любви, независимо от цвета кожи.

Назвать куклу Куай-Куай - это идея племянника. Он предложил его, когда мы все сидели в гостиной и думали над вариантами. Так что это все он", - приводит слова теннисистки официальный сайт Australian Open.