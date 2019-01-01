Цуренко проиграла Анисимовой и покинула Australian Open
Украинка в двух сетах разгромно уступила представительнице США.
Украинка Леся Цуренко потерпела поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Американка Аманда Анисимова разбила нашу спортсменку в двух сетах.
Australian Open. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 0:6, 2:6
В третьем круге турнира Анисимову ждет встреча с победительницей матча Кэти Бултер - Арина Соболенко.
Напомним, в первом круге Цуренко уверенно обыграла россиянку Екатерину Александрову.
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