Переключиться на мобильную версию

Цуренко проиграла Анисимовой и покинула Australian Open

Комментариев: 0
Украинка в двух сетах разгромно уступила представительнице США.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинка Леся Цуренко потерпела поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Американка Аманда Анисимова разбила нашу спортсменку в двух сетах.

Australian Open. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 0:6, 2:6

В третьем круге турнира Анисимову ждет встреча с победительницей матча Кэти Бултер - Арина Соболенко.

Напомним, в первом круге Цуренко уверенно обыграла россиянку Екатерину Александрову.

Поделись:
Теги: теннис, Леся Цуренко, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь