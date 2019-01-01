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Соперница Халеп неудачно отбила мяч и попала в девочку, подающую мячи

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Своими действиями эстонка напугала румынскую теннисистку.

 

Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Первая ракетка мира Симона Халеп выиграла матч первого круга Australian Open против Кайи Канепи.

Матч запомнился зрителям неприятным моментом. Когда эстонка принимала подачу Халеп, мяч сорвался с форхенда теннисистки и попал прямо в девочку, подающую мячи. Девочка спокойно выдержала удар.

Румынку напугала неприятная ситуация, и поэтому она поинтересовалась самочувствием пострадавшей.

"Ты в порядке?", - спросила Симона.

Напомним, первый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису успешно преодолели украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Симона Халеп, Australian Open
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Источник: youtube.com

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