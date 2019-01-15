Свитолина записала видеобращение к болельщикам и поблагодарила за поддержку

Накануне украинская теннисистка победила в матче первого раунда Australian Open.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина записала специальное видеообращение к своим фанатам после победы над Викторией Голубич в первом круге Australian Open-2019.

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На видео украинка поблагодарила всех, кто ее поддерживал и призвала болеть за нее и дальше.

“Привет, ребята. Ну что же, это первая победа для меня в текущем сезоне. Я очень рада своему выступлению сегодня. Благодарю каждого, кто смотрел этот матч по телевизору и, конечно, благодарю тех, кто был здесь и поддерживал меня“, - цитирует Свитолину официальный Twitter WTA.

Ранее стала известно, с кем сыграет Свитолина во втором круге турнира.