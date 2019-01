Свитолина записала видеобращение к болельщикам и поблагодарила за поддержку

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина записала специальное видеообращение к своим фанатам после победы над Викторией Голубич в первом круге Australian Open-2019.

Читай также: Свитолина - Голубич: видео обзор матча Australian Open

На видео украинка поблагодарила всех, кто ее поддерживал и призвала болеть за нее и дальше.

.@ElinaSvitolina thanks her fans after first win of the year!#AusOpen pic.twitter.com/LcoJ97I8Hj