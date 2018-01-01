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Свитолина – Голубич: видео обзор матча Australian Open

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Первая ракетка Украины не испытала проблем в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Australian Open проиграла своей сопернице Виктории Голубич всего 3 гейма в двух сетах, выиграв поединок со счетом 6:1, 6:2.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина – Голубич:

Стоит сказать, что соперницей украинки во втором круге стала Виктория Кузьмова, которая на старте обыграла другую украинскую спортсменку - Катерину Козлову.

Вашему вниманию также полное расписание и результаты матчей женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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