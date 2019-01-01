Стало известно, с кем сыграет Свитолина во втором круге Australian Open
Соперница Элины Свитолиной в первом круге обыграла другую украинскую спортсменку.
В стартовом матче первого круга Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла Виктории Кузьмовой из Словакии.
Во втором туре соревнований мы могли бы увидеть украинское противостояние, т.к. именно в матче Козлова - Кузьмова определялась соперница Элины Свитолиной, однако его все же не случится.
Таким образом, первая ракетка Украины сразится с Кузьмовой, которая является 48-й ракеткой мира. Их встреча состоится в четверг, 17 января.
Напомним, Элина Свитолина в стартовом раунде на классе разобралась с Викторией Голубич из Швейцарии.
Вашему вниманию также полное расписание и результаты матчей женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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