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Стало известно, с кем сыграет Свитолина во втором круге Australian Open

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Соперница Элины Свитолиной в первом круге обыграла другую украинскую спортсменку.
Виктория Кузьмова
Виктория Кузьмова
Getty Images

В стартовом матче первого круга Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла Виктории Кузьмовой из Словакии.

Во втором туре соревнований мы могли бы увидеть украинское противостояние, т.к. именно в матче Козлова - Кузьмова определялась соперница Элины Свитолиной, однако его все же не случится.

Таким образом, первая ракетка Украины сразится с Кузьмовой, которая является 48-й ракеткой мира. Их встреча состоится в четверг, 17 января.

Напомним, Элина Свитолина в стартовом раунде на классе разобралась с Викторией Голубич из Швейцарии.

Вашему вниманию также полное расписание и результаты матчей женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Виктория Кузьмова, Элина Свитолина, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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