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Australian Open: Ястремская справилась со Стосур и прошла во второй круг турнира

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Даяна Ястремская начала с победы на турнире Большого Шлема в Австралии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сумела обыграть местную спортсменку Саманту Стосур в первом круге Australian Open.

Встреча продолжалась полтора часа. В первом сете украинка проигрывала своей сопернице со счетом 4:2, однако сумела переломить ход игры и завершить сет со счетом 7:5. А во втором сете у Даяны не было никаких проблем и она уверенно завершила матч в свою пользу.

Даяна Ястремская – Саманта Стосур – 7:5, 6:2.

Для Ястремской эта победа стала дебютной в основной сетке турниров Большого Шлема. За успех в матче украинка получит 70 очков к рейтингу. Во втором круге Ястремская сыграет против Карлы Суарес-Наварро.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Викторию Голубич в стартовом круге Открытого чемпионата Австралии, а во втором раунде сыграет с Викторией Кужмовой, которая выбила с турнира украинку Катерину Козлову.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Саманта Стосур, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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