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Козлова вылетела с Australian Open после первого круга

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Наша спортсменка не смогла выиграть у Виктории Кужмовой.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова зачехлила ракетку после первого круга Australian Open.

Наша спортсменка не сумела преодолеть представительницу Словакии Викторию Кузьмову. Четвертая ракетка Украины в трех сетах уступила 48-й ракетке мира. Матч продолжался более двух часов.

Козлова начала поединок с победы в первом сете, однако потом потеряла свою игру и отдала сопернице два следующих сета.

Катерина Козлова (Украина) - Виктория Кузьмова (Словакия) – 6:4, 4:6, 2:6.

За участие в первом круге украинка заработала 53 850 долларов, а также получит 10 очков рейтинга.

В следующем раунде Виктория Кузьмова сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая без проблем прошла первый круг турнира.

Вашему вниманию также расписание и результаты всех матчей Открытого чемпионата Австралии.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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