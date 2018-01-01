Козлова вылетела с Australian Open после первого круга

Наша спортсменка не смогла выиграть у Виктории Кужмовой.

Украинская теннисистка Катерина Козлова зачехлила ракетку после первого круга Australian Open.

Наша спортсменка не сумела преодолеть представительницу Словакии Викторию Кузьмову. Четвертая ракетка Украины в трех сетах уступила 48-й ракетке мира. Матч продолжался более двух часов.

Козлова начала поединок с победы в первом сете, однако потом потеряла свою игру и отдала сопернице два следующих сета.

Катерина Козлова (Украина) - Виктория Кузьмова (Словакия) – 6:4, 4:6, 2:6.

За участие в первом круге украинка заработала 53 850 долларов, а также получит 10 очков рейтинга.

В следующем раунде Виктория Кузьмова сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая без проблем прошла первый круг турнира.

Вашему вниманию также расписание и результаты всех матчей Открытого чемпионата Австралии.