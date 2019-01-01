Свитолина на классе разобралась с соперницей, не оставив ей ни единого шанса

Первая ракетка Украины начала путь на первом мэйджоре сезона с уверенной победы.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Australian Open без проблем справилась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич, которая является 103-й ракеткой мира.

Свитолина в двух сетах разгромила свою соперницу. Встреча продолжалась чуть больше часа -1:02. За это время она 9 раз подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы ни одного эйса, 10 виннеров и 22 ошибки.

Седьмая ракетка мира уверенно начала встречу, отдав в первом сете лишь один гейм. Во второй партии Элина продолжила спокойно довела свое преимущество до победы в поединке.

Голубич В. (Швейцария, Q) – Свитолина Э. (Украина, 6) – 1:6, 2:6

За выход во второй круг первая ракетка Украины получит 70 очков рейтинга, а также 75 390 долларов.

Отметим, что во втором круге Свитолина проведет матч с победительницей пары Виктория Кузьмова – Катерина Козлова.

Вашему вниманию полной расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2019.