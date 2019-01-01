Переключиться на мобильную версию

Свитолина на классе разобралась с соперницей, не оставив ей ни единого шанса

Комментариев: 0
Первая ракетка Украины начала путь на первом мэйджоре сезона с уверенной победы.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Australian Open без проблем справилась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич, которая является 103-й ракеткой мира.

Свитолина в двух сетах разгромила свою соперницу. Встреча продолжалась чуть больше часа -1:02. За это время она 9 раз подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы ни одного эйса, 10 виннеров и 22 ошибки.

Седьмая ракетка мира уверенно начала встречу, отдав в первом сете лишь один гейм. Во второй партии Элина продолжила спокойно довела свое преимущество до победы в поединке.

Голубич В. (Швейцария, Q) – Свитолина Э. (Украина, 6) – 1:6, 2:6

За выход во второй круг первая ракетка Украины получит 70 очков рейтинга, а также 75 390 долларов.

Отметим, что во втором круге Свитолина проведет матч с победительницей пары Виктория Кузьмова – Катерина Козлова.

Вашему вниманию полной расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2019.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Виктория Голубич, WTA, Australian Open, Открытый чемпионат Австралии по теннису
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь