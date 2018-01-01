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Федерер: Маррей - один из лучших оборонительных игроков в истории

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Третья ракетка мира признался, что восхищается британцем.
Роджер Федерер и Энди Маррей
Роджер Федерер и Энди Маррей
FOX Sports Asia

Швейцарский теннисист Роджер Федерер похвалил игровой стиль британца Энди Маррея, который принял решение завершить карьеру в этом году.

“Маррей перепробует все варианты, чтобы тебя обыграть. Он может атаковать, защищаться, менять тактику, ходить к сетке ради победы. Мне нравится это. Он полностью оставляет себя на корте. 

Думаю, он не жалеет о проигранных матчах. В нем мне это нравится. Маррей - один из лучших оборонительных игроков в истории, при этом он довольно крупный, как Джокович. Я восхищаюсь Энди и его подходом к делу“, - приводит слова Федерера официальный сайт Australian Open.

Ранее Энди Маррей заявил, что сделает все возможное для возвращения на корт.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Энди Маррей
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Источник: ausopen.com

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