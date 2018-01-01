Федерер: Маррей - один из лучших оборонительных игроков в истории

Третья ракетка мира признался, что восхищается британцем.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер похвалил игровой стиль британца Энди Маррея, который принял решение завершить карьеру в этом году.

“Маррей перепробует все варианты, чтобы тебя обыграть. Он может атаковать, защищаться, менять тактику, ходить к сетке ради победы. Мне нравится это. Он полностью оставляет себя на корте.

Думаю, он не жалеет о проигранных матчах. В нем мне это нравится. Маррей - один из лучших оборонительных игроков в истории, при этом он довольно крупный, как Джокович. Я восхищаюсь Энди и его подходом к делу“, - приводит слова Федерера официальный сайт Australian Open.

Ранее Энди Маррей заявил, что сделает все возможное для возвращения на корт.