Циципас: Серена Уильямс играет в теннис лучше некоторых мужчин

Теннисист заявил, что Серена - очень интересный человек.

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от совместной тренировки с американкой Сереной Уильямс на Кубке Хопмана.

“Она играла очень хорошо. Даже лучше, чем некоторые мужчины, с которыми мне удалось тренировался. С ней непросто.

К тому же, она очень интересный человек. Она поднимала много разных тем. Мы отлично провели время на тренировке“, - цитирует Циципаса Inside Tennis.

Напомним, за свою карьеру американка 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.

На турнире Australian Open-2019 Циципас стартовал с победы над итальянцем Маттео Берреттини. Серена Уильямс в первом круге сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.