Циципас: Серена Уильямс играет в теннис лучше некоторых мужчин
Теннисист заявил, что Серена - очень интересный человек.
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от совместной тренировки с американкой Сереной Уильямс на Кубке Хопмана.
“Она играла очень хорошо. Даже лучше, чем некоторые мужчины, с которыми мне удалось тренировался. С ней непросто.
К тому же, она очень интересный человек. Она поднимала много разных тем. Мы отлично провели время на тренировке“, - цитирует Циципаса Inside Tennis.
Напомним, за свою карьеру американка 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.
На турнире Australian Open-2019 Циципас стартовал с победы над итальянцем Маттео Берреттини. Серена Уильямс в первом круге сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.
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