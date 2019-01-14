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Циципас: Серена Уильямс играет в теннис лучше некоторых мужчин

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Теннисист заявил, что Серена - очень интересный человек.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от совместной тренировки с американкой Сереной Уильямс на Кубке Хопмана.

“Она играла очень хорошо. Даже лучше, чем некоторые мужчины, с которыми мне удалось тренировался. С ней непросто.

К тому же, она очень интересный человек. Она поднимала много разных тем. Мы отлично провели время на тренировке“, - цитирует Циципаса Inside Tennis.

Напомним, за свою карьеру американка 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.

На турнире Australian Open-2019 Циципас стартовал с победы над итальянцем Маттео Берреттини. Серена Уильямс в первом круге сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Стефанос Циципас
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Источник: www.insidetennis.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.01.2019, 21:52
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