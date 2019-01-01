Свитолина – Голубич: видео онлайн трансляция матча Australian Open
Элина Свитолина начнет свои выступления на первом мэйджоре в сезоне – Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич.
Матч Свитолина – Голубич состоится во вторник, 15-го сентября. Ориентировочное начало встречи – 7:30 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка Свитолина – Голубич:
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Букмекеры, ожидаемо, отдают предпочтение украинской спортсменке. Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,11. Успех ее соперницы оценивается в 7,3.
С полным расписанием игр женского одиночного разряда Australian Open вы можете ознакомиться здесь.
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