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Свитолина – Голубич: видео онлайн трансляция матча Australian Open

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Элина Свитолина начнет свои выступления на первом мэйджоре в сезоне – Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич.

Матч Свитолина – Голубич состоится во вторник, 15-го сентября. Ориентировочное начало встречи – 7:30 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка Свитолина – Голубич:

[ПЛЕЕР С ТРАНСЛЯЦИЕЙ БУДЕТ ДОСТУПЕН В ЭТОЙ СТАТЬЕ БЛИЖЕ К НАЧАЛУ МАТЧА]

Букмекеры, ожидаемо, отдают предпочтение украинской спортсменке. Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,11. Успех ее соперницы оценивается в 7,3.

С полным расписанием игр женского одиночного разряда Australian Open вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, видео, Australian Open, онлайн трансляция
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