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Свитолина – Голубич: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

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Элина Свитолина начнет свои выступления на первом мэйджоре в сезоне – Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич.

Букмекеры, ожидаемо, отдают предпочтение украинской спортсменке.

Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,11. Успех ее соперницы оценивается в 7,3.

Добавим, что это первая очная встреча между теннисистками – никогда ранее они не встречались.

Напомним, что матч первого круга Свитолина – Голубич запланирован на вторник, 15 января. Ориентировочное начало встречи – в 7:30 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка Свитолина – Голубич.

С полным расписанием игр женского одиночного разряда Australian Open вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, прогноз, ставки букмекеров, Australian Open, WTA
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