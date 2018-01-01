Свитолина – Голубич: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич.
Букмекеры, ожидаемо, отдают предпочтение украинской спортсменке.
Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,11. Успех ее соперницы оценивается в 7,3.
Добавим, что это первая очная встреча между теннисистками – никогда ранее они не встречались.
Напомним, что матч первого круга Свитолина – Голубич запланирован на вторник, 15 января. Ориентировочное начало встречи – в 7:30 по киевскому времени.
Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка Свитолина – Голубич.
С полным расписанием игр женского одиночного разряда Australian Open вы можете ознакомиться здесь.
Полная версия правил