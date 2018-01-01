Федерер без проблем выиграл у Истомина

Швейцарец пробился во второй круг Australian Open.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй раунд открытого чемпионата Австралии, одержав победу над узбекистанцем Денисом Истоминым. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Поединок длился 1 час 59 минут.

Федерер совершил 14 подач навылет, 2 раза допустил ошибку при вводе мяча в игру и выиграл 3 гейма на приеме. Денис же забил 4 эйса, допустил одну двойную ошибку, а также не наработал ни на один брейк-поинт.

Во втором круге Роджер сыграет против британца Даниэля Эванса.

Вашему вниманию также расписание и результаты Открытого чемпионата Австралии у мужчин и у женщин.