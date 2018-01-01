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Федерер без проблем выиграл у Истомина

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Швейцарец пробился во второй круг Australian Open.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй раунд открытого чемпионата Австралии, одержав победу над узбекистанцем Денисом Истоминым. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Поединок длился 1 час 59 минут.

Федерер совершил 14 подач навылет, 2 раза допустил ошибку при вводе мяча в игру и выиграл 3 гейма на приеме. Денис же забил 4 эйса, допустил одну двойную ошибку, а также не наработал ни на один брейк-поинт.

Во втором круге Роджер сыграет против британца Даниэля Эванса.

Вашему вниманию также расписание и результаты Открытого чемпионата Австралии у мужчин и у женщин.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Australian Open
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