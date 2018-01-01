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Маррей: Это был прекрасный способ закончить карьеру

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Теннисист признался, что сделает все возможное для возвращения на корт.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Британец Энди Маррей прокомментировал свое поражение в стартовом матче Australian Open, где он в пяти сетах уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

“Это был невероятный матч. Думаю, со мной все будет в порядке. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч. Я люблю выступать в Мельбурне. Это прекрасное место  для тенниса. Если это был мой последний матч, то это прекрасный способ закончить карьеру. Я отдал все, что у меня было. Но и этого оказалось недостаточно.

Спасибо еще раз всем - моей семье, команде и тем, кто следил за моей карьерой.

Возможно, еще увидимся. Я сделаю все возможное. Чтобы вернуться, мне необходима серьезная операция на бедре, которая не дает гарантии на то, что я смогу снова играть. Но я попробую“, - сказал Маррей в послематчевом интервью.

Напомним, перед стартом Australian Open 31-летний Маррей эмоционально объявил о скором завершении профессиональной карьеры.

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Теги: теннис, Энди Маррей, Australian Open
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