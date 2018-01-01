Маррей в пяти сетах проиграл стартовый матч Australian Open и покинул турнир

Британец не сумел пройти даже первый круг первого мэйджора этого сезона.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей проиграл в первом круге Australian Open испанскому теннисисту Роберто Баутисте-Агуту. Встреча продолжалась 4 часа 9 минут.

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Маррей проиграл два стартовых сетах, однако сумел выиграть две следующих партии на тай-брейках, доведя дело до решающего пятого сета. К сожалению, британец не сумел ничего противопоставить своему оппоненту, выиграв всего лишь два гейма в пятом сете. Таким образом, Маррей проиграл со счетом 4:6, 4:6, 7(5):6, 7(4):6, 6:2.

Напомним, перед стартом Australian Open 31-летний Энди Маррей эмоционально объявил о скором завершении профессиональной карьеры. Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что это стало для него сюрпризом.

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