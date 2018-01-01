Стало известно, с кем сыграет Украина в Кубке Федераций

Матчи Кубка Федераций пройдут в Польше с 6-го по 9-е февраля.

Сборная Украины узнала соперников по группе в Кубке Федераций. Наша команда сразится со сборными Болгарии, Швеции и Эстонии, а в другой группе сыграют Россия, Польша и Дания.

Матчи состоятся в Зелене Гуре (Польша) с 6-го по 9-е февраля. Вашему вниманию также составы команд:

Украина: Даяна Ястремская, Марта Костюк, Надежда Киченок, Элина Свитолина и Леся Цуренко

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова

Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бйорклунд, Корнелия Листер, Кайса Хеннеманн

Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеен Нууди, Саара Орав, Валерия Орлац

Для того, чтобы Украина вернулась в Мировую группу, нашей сборной необходимо выиграть свою группу, а потом победить у победителя параллельной группы.

Напомним, четыре украинские теннисистки принимают участие в Australian Open. Вашему вниманию расписание и результаты матчей первого мэйджора в сезоне у женщин, а также у мужчин.

Отметим, что в этом году ни один украинец не пробился в основную сетку турнира в мужском одиночном разряде.