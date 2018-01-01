Переключиться на мобильную версию

Стало известно, с кем сыграет Украина в Кубке Федераций

Комментариев: 0
Матчи Кубка Федераций пройдут в Польше с 6-го по 9-е февраля.
Кубок Федераций
Кубок Федераций
fedcup.com

Сборная Украины узнала соперников по группе в Кубке Федераций. Наша команда сразится со сборными Болгарии, Швеции и Эстонии, а в другой группе сыграют Россия, Польша и Дания.

Матчи состоятся в Зелене Гуре (Польша) с 6-го по 9-е февраля. Вашему вниманию также составы команд:

Украина: Даяна Ястремская, Марта Костюк, Надежда Киченок, Элина Свитолина и Леся Цуренко
Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова
Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бйорклунд, Корнелия Листер, Кайса Хеннеманн
Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеен Нууди, Саара Орав, Валерия Орлац

Для того, чтобы Украина вернулась в Мировую группу, нашей сборной необходимо выиграть свою группу, а потом победить у победителя параллельной группы.

Напомним, четыре украинские теннисистки принимают участие в Australian Open. Вашему вниманию расписание и результаты матчей первого мэйджора в сезоне у женщин, а также у мужчин.

Отметим, что в этом году ни один украинец не пробился в основную сетку турнира в мужском одиночном разряде.

Поделись:
Теги: Кубок Федераций, теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Надежда Киченок
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь