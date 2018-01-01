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Стало известно, с кем сыграет Цуренко во втором круге Australian Open

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Аманда Анисимова стала соперницей второй ракетки Украины во втором круге австралийского турнира.
Аманда Анисимова
Аманда Анисимова
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко во втором круге Открытого чемпионата Австралии сыграет против американки Аманды Анисимовой.

17-летняя Анисимова в первом круге разобралась с представительницей Румынии Моникой Никулеску 7:6(3), 6:4.

Отметим, что Анисимова чуть было не упустила победу - в первом сете американка вела со счетом 5:2, но румынке удалось перевести игру на тай-брейк. Во второй партии Анисимова вновь была впереди 5:2 и Никулеску пыталась сравнять счет, но не реализовала два брейк-поинта в десятом гейме.

Теннисистка из США занимает 87-е место в рейтинге WTA и является самой юной теннисисткой в сотне лучших теннисисток планеты. Для 17-летней Анисимовой это дебютное выступление на Australian Open. Между собой Цуренко и Анисимова не играли.

Напмним, Леся Цуренко в первом круге Australian Open разобралась с россиянкой Екатериной Александровой.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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