Стало известно, с кем сыграет Цуренко во втором круге Australian Open
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко во втором круге Открытого чемпионата Австралии сыграет против американки Аманды Анисимовой.
17-летняя Анисимова в первом круге разобралась с представительницей Румынии Моникой Никулеску 7:6(3), 6:4.
Отметим, что Анисимова чуть было не упустила победу - в первом сете американка вела со счетом 5:2, но румынке удалось перевести игру на тай-брейк. Во второй партии Анисимова вновь была впереди 5:2 и Никулеску пыталась сравнять счет, но не реализовала два брейк-поинта в десятом гейме.
Теннисистка из США занимает 87-е место в рейтинге WTA и является самой юной теннисисткой в сотне лучших теннисисток планеты. Для 17-летней Анисимовой это дебютное выступление на Australian Open. Между собой Цуренко и Анисимова не играли.
Напмним, Леся Цуренко в первом круге Australian Open разобралась с россиянкой Екатериной Александровой.
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