Цуренко без проблем стартовала на Australian Open, уничтожив соперницу за полтора часа

Украинка уверенно прошла во второй круг первого мэйджора в сезоне.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко спокойно вышла во второй круг первого турнира Большого шлема в сезоне - Australian Open.

В стартовом матче мэйджора Цуренко обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 7:6(4). Встреча продолжалась полтора часа.

Стоит отметить, что украинка уверенно начинала оба сета (4:0, 5:1 - в первом, 4:0 - во втором), но затем немного сбавляла обороты, позволяя сопернице приблизиться. Во втором сете при счете 4:0 Леся проиграла 5 геймов подряд, но сумела перевести игру на тай-брейк и выиграть.

Во втором раунде украинка сыграет против победительницы пары Моника Никулеску (Румыния) – Аманда Анисимова (США).

Стоит добавить, что Цуренко уже защитила очки за прошлогодний турнир и каждая следующая победа пойдет ей в плюс. Личный рекорд Цуренко на турнире - третий круг (2013).

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