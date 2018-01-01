Цуренко без проблем стартовала на Australian Open, уничтожив соперницу за полтора часа
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко спокойно вышла во второй круг первого турнира Большого шлема в сезоне - Australian Open.
В стартовом матче мэйджора Цуренко обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 7:6(4). Встреча продолжалась полтора часа.
Стоит отметить, что украинка уверенно начинала оба сета (4:0, 5:1 - в первом, 4:0 - во втором), но затем немного сбавляла обороты, позволяя сопернице приблизиться. Во втором сете при счете 4:0 Леся проиграла 5 геймов подряд, но сумела перевести игру на тай-брейк и выиграть.
Во втором раунде украинка сыграет против победительницы пары Моника Никулеску (Румыния) – Аманда Анисимова (США).
Стоит добавить, что Цуренко уже защитила очки за прошлогодний турнир и каждая следующая победа пойдет ей в плюс. Личный рекорд Цуренко на турнире - третий круг (2013).
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