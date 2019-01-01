Цуренко - Александрова: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

Букмекеры определили фаворита матча Леся Цуренко - Екатерина Александрова.

Украинка Леся Цуренко вступит в борьбу за титул первого в году турнира Большого Шлема - Открытого чемпионата Австралии.

Соперницей нашей теннисистки станет россиянка Екатерина Александрова.

Прогнозы букмекеров на стороне украинской спортсменки. Так, в конторе bet 365 на победу Цуренко принимают ставки с коэффициентом 1,53, а на победу ее соперницы - 2,50. Такого же мнения и их коллеги из William Hills, которые установили такие же коэффициенты.

Матча Цуренко - Александрова состоится 14 января в 03:30 по киевскому времени.