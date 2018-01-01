Джокович: Стаховский очень много сделал для политической стороны тенниса

Новак Джокович прокомментировал высказывания Сергея Стаховского о женском теннисе.

Первая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос журналиста о резких высказываниях украинского теннисиста Сергея Стаховского относительно женского тенниса.

Вместе с тем Джокович отметил вклад украинца в мировой теннис.

"Всегда можно обращать внимание на негатив. Всегда найдется кто-то, кто в прошлом утверждал что-то неприемлемое. Сергей очень вовлечен, он многое сделал для политической стороны тенниса в позитивном ключе. Он сделал большой вклад для положительных изменений на уровне "челленджеров". Поэтому, о нем можно сказать много хорошего. Вы сфокусировались на негативе и тут я не могу много комментировать. Но он один из 10 игроков в Совете. Есть много положительных вещей, которые я мог бы выделить", - цитирует Джоковича ausopen.com.

Напомним, Сергей Стаховский вошел в Совет игроков ATP.