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Трое украинских теннисистов выступят в парном разряде Australian Open

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Жребий свел двух их них уже в первом круге женского турнира.
Трое украинских теннисистов выступят в парном разряде Australian Open

Australian Open опубликовал сетки парных турниров.

У женщин на старте соревнований состоится украинское противостояние - Надежда Киченок и китаянка Ван Яфань сыграют против Даяны Ястремской и грузинки Оксаны Калашниковой.

У мужчин в первом круге турнира единственный украинец Денис Молчанов и его напарник из Словакии Игор Зеленай встретятся с итальянским дуэтом Марко Чеккинато / Маттео Берреттини. 

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