Трое украинских теннисистов выступят в парном разряде Australian Open
Жребий свел двух их них уже в первом круге женского турнира.
Australian Open опубликовал сетки парных турниров.
У женщин на старте соревнований состоится украинское противостояние - Надежда Киченок и китаянка Ван Яфань сыграют против Даяны Ястремской и грузинки Оксаны Калашниковой.
У мужчин в первом круге турнира единственный украинец Денис Молчанов и его напарник из Словакии Игор Зеленай встретятся с итальянским дуэтом Марко Чеккинато / Маттео Берреттини.
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