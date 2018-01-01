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Украинская теннисистка Лопатецкая выиграла турнир в Гонконге

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15-летняя украинка выиграла в Гонконге свой четвертый титул ITF.
Украинская теннисистка Лопатецкая выиграла турнир в Гонконге

Юная украинка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира China Tonghai Women’s в Гонконге. В финале она обыграла китаянку Шуюэ Ма – 6:4, 6:3.

Победа над китаянкой стала для Лопатецкой 12-й подряд на кортах Гонконга. На прошлой неделе 15-летняя теннисистка оформила крупнейший титул в карьере, а теперь повторила этот результат.

Это уже четвертый профессиональный титул ITF украинки. Предыдущие три были выиграны в венгерском городе Байя, в турецкой Анталье в прошлом году и в Гонконге неделю назад.

Дарья Лопатецкая в новой версии рейтинга WTA дебютирует в топ-400 и войдет в топ-10 лучших игроков мира в категории U-18.

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Теги: Дарья Лопатецкая, теннис
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