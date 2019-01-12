Свитолина и еще десять теннисисток могут стать первой ракеткой после Australian Open

Украинской теннисистке нужно минимум доходить до финала.

Перед стартом Australian Open сразу 11 теннисисток могут занять первое место в мировой классификации после турнира.

Хотя у двоих из них (Касаткина и Соболенко) шансы только теоретические – им нужно, чтобы Халеп снялась с турнира перед первым кругом, а вот Осаке, Квитовой или Стивенс может вообще хватить выхода в четвертьфинал, но при условии раннего вылета всех фавориток.

Что касается Элины Свитолиной, то для первого места ей нужно выходить как минимум в финал, но при этом Халеп должна вылететь до полуфинала и соперницей украинки не толжна стать Бертенс, Квитова, Стивенс или Кербер. В случае победы на Australian Open Свитолина точно станет первой в мире.