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Свитолина и еще десять теннисисток могут стать первой ракеткой после Australian Open

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Украинской теннисистке нужно минимум доходить до финала.
Свитолина и еще десять теннисисток могут стать первой ракеткой после Australian Open

Перед стартом Australian Open сразу 11 теннисисток могут занять первое место в мировой классификации после турнира.

Хотя у двоих из них (Касаткина и Соболенко) шансы только теоретические – им нужно, чтобы Халеп снялась с турнира перед первым кругом, а вот Осаке, Квитовой или Стивенс может вообще хватить выхода в четвертьфинал, но при условии раннего вылета всех фавориток.

Что касается Элины Свитолиной, то для первого места ей нужно выходить как минимум в финал, но при этом Халеп должна вылететь до полуфинала и соперницей украинки не толжна стать Бертенс, Квитова, Стивенс или Кербер. В случае победы на Australian Open Свитолина точно станет первой в мире.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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Комментариев (1)
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Boxerogos    12.01.2019, 20:14
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Boxerogos
Свитолина не выиграет этот турнир,и в финал этого турнира не выйдет.Соответственно,не станет и первой ракеткой мира.
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