Юная украинка Лопатецкая пробилась в финал турнира в Гонконге

В полуфинале соревнований 15-летняя украинка обыграла представительницу Турции.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая одержала уверенную победу в полуфинале турнира ITF World Tennis Tour в Гонконге.

15-летняя украинка без проблем разобралась с 29-летней представительницей Турции Чаглой Буюкакчай – 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час и 9 минут.

В финале Лопатецкая встретится с китаянкой Ма Шуюэ.

Стоит сказать, что эта победа стала 11-й подряд для украинки на кортах в Гонконге.

Напомним, на прошлой неделе Дарья Лопатецкая стала победительницей первого турнира ITF в Гонконге.