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Юная украинка Лопатецкая пробилась в финал турнира в Гонконге

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В полуфинале соревнований 15-летняя украинка обыграла представительницу Турции.
Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая
btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая одержала уверенную победу в полуфинале турнира ITF World Tennis Tour в Гонконге.

15-летняя украинка без проблем разобралась с 29-летней представительницей Турции Чаглой Буюкакчай – 6:1, 6:2.  Матч продолжался 1 час и 9 минут.

В финале Лопатецкая встретится с китаянкой Ма Шуюэ.

Стоит сказать, что эта победа стала 11-й подряд для украинки на кортах в Гонконге.

Напомним, на прошлой неделе Дарья Лопатецкая стала победительницей первого турнира ITF в Гонконге.

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Теги: теннис, Дарья Лопатецкая, Гонконг, ITF
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