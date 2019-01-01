Юная украинка Лопатецкая пробилась в финал турнира в Гонконге
В полуфинале соревнований 15-летняя украинка обыграла представительницу Турции.
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая одержала уверенную победу в полуфинале турнира ITF World Tennis Tour в Гонконге.
15-летняя украинка без проблем разобралась с 29-летней представительницей Турции Чаглой Буюкакчай – 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час и 9 минут.
В финале Лопатецкая встретится с китаянкой Ма Шуюэ.
Стоит сказать, что эта победа стала 11-й подряд для украинки на кортах в Гонконге.
Напомним, на прошлой неделе Дарья Лопатецкая стала победительницей первого турнира ITF в Гонконге.
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