Квитова обошла Свитолину в рейтинге WTA благодаря победе на турнире в Сиднее

Чешская спортсменка займет 6-ю строчку мирового рейтинга, на которой прежде была Элина Свитолина.

Представительница Чехии Петра Квитова стала победительницей теннисного турнира в австралийском Сиднее. Призовой фонд турнира составил более 750 тысяч долларов.

В финальном матче чешка за 2 часа 20 минут обыграла местную спортсменку Эшли Барти со счетом 1:6, 7:5. 7:6 (7:3). Победа в турнире позволит Квитовой со следующей недели занять 6-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Таким образом, теннисистка из Чехии обгонит первую ракетку Украины Элину Свитолину, которая в обновленном рейтинге займет седьмую позицию.

Отметим, что Квитова завоевала свой 26-й титул на турнирах WTA в одиночном разряде и первый в этом сезоне.

Напомним, украинка Элина Свитолина примет участие в первом турнире Большого шлема сезона-2019 - Australian Open. Свитолина уже узнала имя первой соперницы, а также дату проведения поединка.